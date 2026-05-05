Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall in Hüllhorst

Hüllhorst (ots)

(SN) Wegen eines Kreuzungsunfalls wurde die Polizei am Samstagabend nach Hüllhorst gerufen.

Den Erkenntnissen zufolge befuhr gegen 18.50 Uhr ein 89 Jahre alter Autofahrer aus Kirchlengern die Straße "Am Reineberg", um offenbar nach links auf die Ahlsener Straße in Richtung Hüllhorst einzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Toyota eines 24-jährigen Hüllhorsters, der auf der Ahlsener Straße in Richtung der B 239 unterwegs gewesen war. Der Audi des 89-Jährigen geriet durch die Kollision auf einen Grünstreifen, der andere Pkw schleuderte durch die Wucht des Aufpralls herum.

Der Hüllhorster erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde durch von einem Notarzteam ins Klinikum Minden gebracht. Der Senior aus dem Kreis Herford und dessen Beifahrerin (91) wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

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