Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer kollidiert mit PKW

Minden (ots)

(TB) Motorradfahrer verletzt sich schwer bei einem Verkehrsunfall mit einem PKW am Donnerstagabend.

Der junge Motorradfahrer aus Preußisch Oldendorf befuhr um 20:45 Uhr die Portastraße in Minden stadtauswärts. Ersten Erkenntnissen zufolge, führte er ein Wendemanöver in der Einmündung Charlottenstraße durch, um anschließend die Portastraße in entgegengesetzte Richtung befahren zu können. Bei dem Linksabbiegen, zurück auf die Portastraße, kommt es zur Kollision mit der 35-jährigen Mercedes Fahrerin. Durch den Zusammenstoß kam es zum Sturz des Zweiradfahrers.

Der 16-jährige Biker wurde durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort erstversorgt. Anschließend jedoch aufgrund der mutmaßlich schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung dem Johannes-Wesling Klinikum zugeführt. Die PKW-Fahrerin aus Porta verlieb unverletzt.

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