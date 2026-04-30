PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kreuzungsunfall - Auto überschlägt sich

POL-MI: Kreuzungsunfall - Auto überschlägt sich
  • Bild-Infos
  • Download

Rahden-Preußisch Ströhen (ots)

(DM) Im Kreuzungsbereich Diepholzer Straße (B239) / Tielger Straße / Moororter Straße in Rahden-Preußisch Ströhen kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Mann aus Adelheidsdorf gegen 16 Uhr mit einem Opel die Tielger Straße in Fahrtrichtung Diepholzer Straße und beabsichtigte diese zu überqueren, um seine Fahrt auf der Moororter Straße fortzusetzen. Dabei fuhr er in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit dem Volkswagen einer 19-jährigen Mindenerin, die zeitgleich die Diepholzer Straße in Fahrtrichtung Rahden befuhr.

Durch die Kollision überschlug sich der Wagen der Fahranfängerin und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 42-Jährige Opelfahrer blieb unverletzt.

Neben der Polizei und dem Rettungswagen war auch die Feuerwehr im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Kreuzungsbereich rund eine Stunde voll gesperrt. . Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 30.04.2026 – 10:11

    POL-MI: Mädchen (9) bei Unfall leicht verletzt - Polizei sucht Autofahrerin

    Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Eine neun Jahre alte Radfahrerin ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Autos zu Fall gekommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Fahrerin eines weißen Kleinwagens um Kontaktaufnahme. Das Mädchen war den Erkenntnissen zufolge gegen 14.50 Uhr mit einem Rad auf dem entlang der Eidinghausener ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 13:12

    POL-MI: Mehrere Diebstähle aus Pkw - Polizei prüft Zusammenhang

    Bad Oeynhausen (ots) - (DM) Mehrere Personen in Bad Oeynhausen erlebten am Dienstagmorgen einen unerfreulichen Tagesstart, als sie feststellen mussten, dass aus ihren geparkten Pkw Gegenstände entwendet worden waren. Insgesamt wurden der Polizei vier Taten gemeldet, die in räumlicher Nähe zueinander liegen. Die Polizei prüft derzeit, ob ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht. Im Stadtteil Dehme, in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren