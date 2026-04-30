Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kreuzungsunfall - Auto überschlägt sich

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Rahden-Preußisch Ströhen (ots)

(DM) Im Kreuzungsbereich Diepholzer Straße (B239) / Tielger Straße / Moororter Straße in Rahden-Preußisch Ströhen kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Mann aus Adelheidsdorf gegen 16 Uhr mit einem Opel die Tielger Straße in Fahrtrichtung Diepholzer Straße und beabsichtigte diese zu überqueren, um seine Fahrt auf der Moororter Straße fortzusetzen. Dabei fuhr er in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit dem Volkswagen einer 19-jährigen Mindenerin, die zeitgleich die Diepholzer Straße in Fahrtrichtung Rahden befuhr.

Durch die Kollision überschlug sich der Wagen der Fahranfängerin und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 42-Jährige Opelfahrer blieb unverletzt.

Neben der Polizei und dem Rettungswagen war auch die Feuerwehr im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Kreuzungsbereich rund eine Stunde voll gesperrt. . Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

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