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Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Pedelec-Fahrer

St. Ingbert (ots)

Am 30.04.2026 ereignete sich gegen 20:10 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der L119 zwischen St. Ingbert-Rohrbach und Kirkel. Hierbei kollidierte ein aus Kirkel kommender PKW (Kleinwagen) mit einem Pedelec-Fahrer. Der 77 jährige Pedelec-Fahrer wurde durch die Kollision derart schwer verletzt, dass er vor Ort trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen an seinen Verletzungen verstarb. Die 36 jährige PKW-Führerin wurde augenscheinlich leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an den beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Landstraße zwischen Kirkel und Rohrbach war während der Verkehrsunfallaufnahme für die Zeit von fünf Stunden komplett gesperrt. Zudem befanden sich der Rettungshubschrauber "Christoph 16", mehrere Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeuge sowie Notfallseelsorger und die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert vor Ort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise hinsichtlich des Verkehrsunfalls geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894-1090 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
IGB
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

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