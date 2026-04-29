Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Am 29.04.2026 kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 119 zwischen Kirkel und St. Ingbert-Rohrbach, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Eine 86-jährige Fahrerin kam mit ihrem Kleinwagen aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Die Fahrerin wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Sie wurde anschließend in eine umliegende Klinik gebracht.

Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen.

Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

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