Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Gefährdung des Straßenverkehrs im Kreisverkehr Grubenweg in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 20.04.2026, gegen 14:20 Uhr, kam es im Kreisverkehr im Grubenweg, 66386 St. Ingbert, zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Eine Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem PKW falsch herum in den Kreisverkehr ein. Hierdurch mussten zwei entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen und ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht nach Zeugen, welche Angaben zu dem vorgenannten Verkehrsvorgang, insbesondere zu den gefährdeten Fahrzeugen tätigen können. Zeugen, die sachdienliche Hinweise diesbezüglich geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894-1090 in Verbindung zu setzen.

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