Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Fahrraddiebstahl aus Garage in der Straße Im Schmelzerwald

St. Ingbert (ots)

Am Dienstag, den 27.04.2026, kam es im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr in der Straße "Im Schmelzerwald" zu einem Fahrraddiebstahl aus einer Garage.

Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich ein bislang unbekannter Täter über eine nicht umfriedete Einfahrt auf das Grundstück der Geschädigten und entwendete aus der offenstehenden Garage ein Fahrrad.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein lilafarbenes Kinder-Mountainbike der Marke Scott, Modell: Contessa. Der Wert des Fahrrades beträgt etwa 450EUR.

Wer im genannten Zeitraum Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht hat oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrades geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894-1090 in Verbindung zu setzen.

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