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Mittelhessen: LANDKREIS GIEßEN: Grünberger Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein

Mittelhessen: LANDKREIS GIEßEN: Grünberger Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein
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Giessen (ots)

Jakom Polom, Schutzmann vor Ort für den Bereich Hungen, Lich, Allendorf (Lumda), Laubach, Reiskirchen und Rabenau, bietet Interessierten auch dieses Jahr wieder eine kostenlose Fahrradcodierung an.

Am Freitag, 08. Mai 2026, findet die Aktion in der Zeit von 09 bis 15 Uhr im Hof der Grünberger Polizeistation in der Carl-Benz-Straße 22-24 statt.

Zur besseren Planung und Koordination ist eine vorherige telefonische Anmeldung beim Grünberger Schutzmann vor Ort unter 06401 / 91430 oder alternativ 06401 / 9143360 zwingend erforderlich. Die Anmeldung kann an Werktagen zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr erfolgen.

Bei der Fahrradcodierung wird durch den Polizeihauptkommissar eine Nummer in den Fahrradrahmen eingraviert. Dieser Code besteht aus der Kreiskennung (FB), einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, die Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Anhand dieser Kennung ist das Fahrrad seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen.

Gestohlene und/oder aufgefundene Fahrräder können so schnell an den Berechtigten zurückgegeben werden.

Zu beachten ist im Vorfeld der Fahrradcodierung:

   - Anmeldung ist zwingend erforderlich.
   - Bitte erscheinen Sie pünktlich zum Termin.
   - Neben dem Fahrrad muss ein Eigentumsnachweis / Rechnung sowie 
     ein gültiges Ausweisdokument vorgezeigt werden.
   - E-Bike Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku 
     mitzubringen.
   - Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden.

Friederike Morello, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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