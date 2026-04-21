Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Polizei Mittelhessen lädt ein zur Biker-Safety-Tour am 30. Mai 2026 - Anmeldung zwingend erforderlich.

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Giessen (ots)

Das Polizeipräsidium Mittelhessen bietet im Rahmen der landesweiten Motorrad-Konzeption der hessischen Polizei auch in diesem Jahr eine Biker-Safety-Tour für Motorradfahrer an.

Wann? 30. Mai 2026 - 13 Uhr

Wo? Regionaler Verkehrsdienst in Cölbe (Heuberg 15, 35091 Cölbe)

Zu den häufigsten Ursachen für Motorradunfälle zählen nach wie vor eine nicht angepasste oder überschrittene (zulässige Höchst-) Geschwindigkeiten, ein zu geringer Sicherheitsabstand sowie Überholmanöver bei unklarer Verkehrslage.

Im Rahmen der Biker-Safety-Tour möchten die erfahrenen Kradfahrer des Polizeipräsidiums Mittelhessen genau darüber aufklären und praxisnahe Tipps sowie wertvolle Hinweise geben, wie du dein Fahrverhalten langfristig sicherer gestalten kannst. Nutze die Gelegenheit, bei "Benzingesprächen" Unfallschwerpunkte, Unfallursachen, örtliche Besonderheiten oder Gefahrenmomente zu thematisieren, dein Wissen zu erweitern und von den Profis zu lernen.

Das klare Ziel: die Zahl schwerer Motorradunfälle weiter zu senken.

Diese Chance bietet sich auch in diesem Jahr bei einer Biker-Safety-Tour, zu der das Polizeipräsidium Mittelhessen am 30. Mai 2026 einlädt.

Der Start erfolgt beim Regionalen Verkehrsdienst in Cölbe, Heuberg 15, 35091 Cölbe. Die Abfahrt ist für 13 Uhr geplant.

Die etwa 150 Kilometer führen unter anderem zum Aartalsee, über die Zollbuche und die Sackpfeife. Die reine Fahrtzeit beträgt gut drei Stunden. Geplant sind drei Zwischenstopps an markanten Spots mit Gesprächen über die dortigen jeweiligen Besonderheiten. Nach der Tour bleibt ausreichend Zeit für weitere Gespräche.

Voraussetzungen zur Teilnahme:

- zugelassenes Motorrad in verkehrssicherem, ordnungsgemäßem Zustand - geeignete Motorradschutzausrüstung (Helm, Handschuhe etc.) - gültige Fahrerlaubnis der Klassen A / A2 / A1 (Klasse1b / 3) /Klasse 1

Interessierte Bikerinnen und Biker senden ihre Bewerbung mit ausgefülltem Anmeldebogen sowie unterschriebener Haftungs- und Datenschutzerklärung bitte per Mail an biker-safety-tour.ppmh@polizei.hessen.de.

Alle weiteren Informationen und Unterlagen sind auf der Internetseite der Polizei Hessen zu finden: https://www.polizei.hessen.de/praevention/gemeinsam-sicher-in-hessen/sicher-im-strassenverkehr/gemeinsam-sicher-im-strassenverkehr/biker-safety-tour-2026.

Unter allen Anmeldungen werden bis zum 15.05.26 die Teilnehmenden ausgewählt.

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