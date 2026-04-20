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Mittelhessen: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen - Gießen: Streit zwischen Männern eskaliert - 33-Jähriger in Untersuchungshaft

Giessen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Gießen: Streit zwischen Männern eskaliert - 33-Jähriger in Untersuchungshaft

Am vergangenen Samstagmittag (18. April) gerieten gegen 13:40 Uhr zwei Männer im Alter von 29 und 33 Jahren vor dem Neustädter Tor Gießen in einen verbalen Streit, der sich im weiteren Verlauf in eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte. Im Zuge dessen soll der 33-Jährige zunächst auf den 29-Jährigen eingeschlagen und diesen zu Boden geworfen haben. Anschließend soll er auch auf den Kopf des am Boden liegenden Mannes eingetreten haben. Der 33-Jährige Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte jedoch im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung durch Polizeikräfte festgenommen werden. Der 29-Jährige Geschädigte erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Der Tatverdächtige wurde am Sonntag, 19. April 2026, dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Gießen vorgeführt. Nachdem dieser auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erließ, befindet sich der Tatverdächtige nunmehr in einer hessischen Justizvollzugsanstalt.

Die mit den Ermittlungen betraute Kriminalpolizei in Gießen bittet Zeugen der Tat, sich zu melden und hat folgende Fragen:

- Wer hat die Auseinandersetzung vor dem Neustädter Tor beobachtet? - Hat jemand Videos oder Fotos von der Tat? - Den Angaben zufolge halfen Passanten dem Opfer. Die Ermittler bitten diese Personen, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise werden bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641 - 7006 6555 entgegengenommen.

Darüber hinaus gehende Auskünfte können derzeit aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht erteilt werden.

Volker Bouffier, Staatsanwalt und stellvertretender Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Gießen

Alisa Jockel, Polizeioberkommissarin und Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Mittelhessen

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