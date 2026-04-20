Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Zimmerbrand + Raub auf Personengruppe in Oberstadt + Verletzter Kradfahrer - Polizei bittet um Mithilfe + Farbschmierereien auf Radweg

Giessen (ots)

Biedenkopf: Zimmerbrand in der Hospitalstraße

Am Freitagabend (17. April) gegen 21.10 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über einen Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Hospitalstraße. Die Feuerwehr löschte den Brand zeitnah. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses verließen selbstständig ihre Wohnungen. Der 61-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 60.000 Euro. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Betroffenen kamen bei Bekannten unter. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Brand durch fahrlässiges Handeln verursacht wurde.

Marburg: Raub auf Personengruppe in Oberstadt

Am frühen Samstagmorgen (18. April) hielten sich vier Männer im Alter von 20 bis 24 Jahren in der Wettergasse in der Marburger Oberstadt auf, als sie gegen 4.30 Uhr von drei Unbekannten mit einem Messer bedroht wurden. Die Täter forderten die Herausgabe von Geld sowie Wertgegenständen und setzten dabei auch Pfefferspray ein. Ein 20-Jähriger erlitt eine Stichverletzung am Bein. Rettungskräfte brachten ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände entwendet. Zwei der Angreifer konnten näher beschrieben werden. Sie sollen beide männlich, zwischen 20 und 25 Jahren alt sein und Kapuzen getragen haben. Einer der Männer hatte schwarze Haare und einen schwarzen Oberlippen- sowie Kinnbart. Er war mit einer schwarz-weißen Jacke, einer hellen Jeans und Sneakern bekleidet. Der zweite Täter trug ein schwarzes Oberteil und eine schwarze Jacke. Zum dritten Täter sind keine Hinweise bekannt. Die Ermittler der Marburger Kriminalpolizei suchen nach Zeugen, die den Vorfall beobachteten und Hinweise auf die beschriebenen Täter geben können. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Weimar-Niederweimar: Verletzter Kradfahrer - Polizei bittet um Mithilfe

Nachdem ein 59-jähriger Motorradfahrer am Freitagabend (17. April) gegen 22 Uhr auf der alten Straße "Nehmühle" verunfallte und sich schwere Verletzungen zuzog, sucht die Polizei nach Zeugen. Den Angaben zufolge war der 59-Jährige mit seinem Krad aus Richtung Ronhausen kommend in Richtung Wolfshausen unterwegs. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr in entgegengesetzter Richtung. Kurz vor der Mühle wollte der Biker dem Auto auf der engen Straße Platz machen und fuhr auf die angrenzende Bankette. Die Person im Auto fuhr an ihm vorbei und setzt seine Fahrt in Richtung Ronhausen fort. Bei dem Versuch wieder auf die Fahrbahn zu fahren, verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad und verunfallte. Rettungskräfte brachten den 59-Jährigen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf in ein Krankenhaus. An dem Krad entstand Sachschaden. Ob der Autofahrer den Sturz des Motorradfahrers bemerkte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall wahrgenommen haben, sowie den bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, sich telefonisch unter (06421) 4060 zu melden.

Marburg-Gisselberg: Farbschmierereien auf Radweg

Eine Marburger Polizeistreife stellte am Samstag (18. April) gegen 18.30 Uhr Farbschmierereien auf dem Fahrradweg zwischen Marburg und Gisselberg nahe der Gießener Straße fest. Unbekannte sprühten in schwarzer Farbe nationalsozialistische Symbole auf den Asphalt. Das Entfernen der Farbschmierereien wurde veranlasst. Der genaue Tatzeitraum konnte nicht näher eingegrenzt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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