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Mittelhessen: Stadt + Kreis Gießen: Schwerer Verkehrsunfall - Auto überschlägt sich

Giessen (ots)

Gießen - A485: Schwerer Verkehrsunfall - Auto überschlägt sich

Am Samstagabend (18. April) verunfallte ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer aus dem Landkreis Gießen und verletzte sich dabei schwer. Der Polizeinotruf erhielt am Samstagabend gegen 22 Uhr Mitteilungen über eine Mercedes C-Klasse mit auffälligem Fahrverhalten nahe der Frankfurter Straße. Dabei soll der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit an einem Radfahrer vorbeigefahren sein und diesen beinahe erfasst haben. Einer Gießener Polizeistreife gelang es, den Mercedes in der Gnauthstraße zu lokalisieren, woraufhin sie diesem folgte. Der Fahrer bemerkte dies, beschleunigte sein Fahrzeug und fuhr in Richtung stadtauswärts. Dabei fuhr er über mehrere rote Ampeln. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise geriet der Autofahrer mehrfach in den Gegenverkehr. Der Fahrer setzte seine Fahrt auf der Autobahn 485 in Richtung Linden fort. Beim Auffahren überfuhr er eine Verkehrsinsel, woraufhin ein Vorderrad beschädigt wurde. Im weiteren Verlauf kollidierte das Fahrzeug mit dem VW-Polo einer 21-jährigen Fahrerin. Sie blieb unverletzt, an ihrem Pkw entstand Sachschaden. Der Mercedes-Fahrer beabsichtige seine Fahrt in Richtung Wetzlar fortzusetzten. Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit und der Beschädigungen am Fahrzeug verlor er bei der Abfahrt zur Bundesstraße 49 die Kontrolle über den Pkw und prallte gegen ein Verkehrsschild. Im weiteren Verlauf fuhr er in eine Böschung und überschlug sich mehrfach. Die Beamten befreiten den 30-Jährigen aus seinem Auto und übernahmen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte seine medizinische Versorgung. Die Besatzung des Rettungswagens brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Dort führte ein Arzt eine Blutentnahme durch.

Gegen den 30 Jahre alten Fahrer wird nun unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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