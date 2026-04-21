Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Einbruch in Schule + Kupfer aus Solarpark gestohlen + Unfallfluchten

Giessen (ots)

Lollar: Einbruch in Schule

In eine Schule in der Ostendstraße stieg ein Unbekannter zwischen Sonntag (19.4.), 17.20 Uhr und Montagmorgen, 6 Uhr, ein. Der Kriminelle zerstörte eine Fensterscheibe und gelangte in die Schulräume. Im Inneren durchwühlte er einen Büroraum, im Bereich der Mensa verursachte der Einbrecher weiteren Schaden. So schlug er eine weitere Fensterscheibe ein und beschädigte den Glaseinsatz einer Holztür. Anschließend entkam der Unbekannte unbemerkt. Zurück blieb ein geschätzter Schaden im unteren, vierstelligen Eurobereich, der noch genau beziffert werden muss.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Kupfer aus Solarpark gestohlen

Unbekannte drangen auf das umzäunte Gelände eines Solarparks in Lützellinden ein. Sie durchtrennten zunächst einen Zaun des Grundstücks nahe der Rheinfelser Straße 101. Auf dem Areal des Solarparks zerschnitten sie mehrere Kupferkabel, luden diese in ein unbekanntes Fahrzeug und fuhren schließlich davon. Der Diebstahl geschah zwischen Sonntag (19.4.), 20.45 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr. Der Wert der Beute wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Die Ermittler suchen Zeugen: Sind im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Lich: Unfallflucht

Mehrere Tausend Euro Schaden an einem geparkten VW entstanden bei einem Unfall in Muschenheim. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß am Donnerstag (16.4.) gegen 14.20 Uhr gegen das Auto, das in der Friedensstraße am Straßenrand parkte. Statt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, fuhr der Verursacher einfach weiter. Ob er den Unfall bemerkt hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Möglicherweise wurde der Schaden durch ein größeres Fahrzeug wie einen LKW, ein landwirtschaftliches Gespann o.ä. verursacht.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Grünberg/L3125: Zeugensuche nach Unfall

Auf der Landesstraße 3125 kam es am Freitag (17.4.) zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Gegen 14.10 Uhr kam dem Fahrer eines weißen Transporters auf der Strecke zwischen Grünberg und Stangenrod ein blauer Transporter entgegen. An einer Engstelle touchierten sich die Fahrzeuge, es entstand an beiden ein Schaden. Der unbekannte Fahrer des blauen Transporters fuhr einfach in Richtung Stangenrod weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Zum Unfallzeitpunkt sollen sich weitere Autos in der Nähe befunden haben, deren Fahrer den Zusammenstoß beobachtet haben könnten. Die Ermittler bitten insbesondere diese Zeugen sich bei der Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 zu melden.

Pierre Gath, Pressesprecher

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