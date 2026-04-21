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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Fluchtversuch gescheitert + Nissan beschädigt - Verursacher flüchtet + Unfallflucht auf Kundenparkplatz + Überholmanöver trotz Gegenverkehr - Polizei bittet um Mithilfe

Giessen (ots)

Marburg: Fluchtversuch gescheitert

Gestern Abend (20. April) scheiterte ein 22-Jähriger BMW-Fahrer bei dem Versuch sich einer Kontrolle durch eine Marburger Polizeistreife zu entziehen. Den Beamten fiel der 5er BMW gegen 20.10 Uhr in der Bahnhofstraße auf. Als sie das Auto kontrollieren wollten, gab der 22-jährige Fahrer Gas und fuhr in Richtung Wehrdaer Straße davon. Die Einsatzkräfte folgten dem Fahrzeug. Der Fahrer reagierte nicht auf die Anhaltesignale der Ordnungshüter und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit weiter. Im Kreuzungsbereich "Zur Kaute" hielt der BMW an, woraufhin sein 26-jähriger Beifahrer aus dem Fahrzeug ausstieg und zu Fuß flüchtete. Eine weitere Polizeistreife lief hinter ihm her und nahm ihn fest. Der Fahrer setzte seine Fahrt zunächst fort und blieb schließlich in der Cölber Straße stehen, wo seine Festnahme erfolgte. Der 22-Jährige stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ist zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Fahrer musste mit auf die Wache. Dort führte ein hinzugezogener Arzt eine Blutentnahme durch. Im Fahrzeug fanden die Beamten rund 60 Gramm Cannabis, das sie sicherstellten. Der 22-Jährige wurde nach der Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass der Autofahrer durch sein Fahrverhalten andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben könnte. Betroffene werden gebeten, sich bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Marburg-Ockershausen: Nissan beschädigt - Verursacher flüchtet

Am vergangenen Donnerstag (16. April) kam es zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr in der Graf-von-Stauffenberg-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Nissan Qashqai stand am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 15, als ein bislang unbekannter Fahrer den Pkw beim Vorbeifahren beschädigte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Aufgrund von Zeugenangaben geht die Polizei derzeit davon aus, dass der Fahrer mit einem weißen Transporter unterwegs war. Den Schaden an dem Nissan beziffert die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Die Unfallfluchtermittler der Marburger Polizei suchen nach Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise zum unbekannten Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Biedenkopf-Wallau: Unfallflucht auf Kundenparkplatz

Einen Blechschaden von knapp 4.500 Euro am Heck eines blauen Mazda 6e verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstag (18. April) zwischen 7.50 Uhr und 8.40 Uhr. Der Pkw stand auf dem Kundenparkplatz eines Edeka-Marktes in der Theodor-Meissner-Straße. Hinweise nimmt die Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 entgegen.

Biedenkopf: Überholmanöver trotz Gegenverkehr - Polizei bittet um Mithilfe

Am vergangenen Donnerstag (16. April) gegen 16 Uhr meldeten sich Zeugen beim Polizei-Notruf und berichtete von einer schwarzen Mercedes C-Klasse mit auffälliger Fahrweise. Der Fahrer soll in Wolfsgruben mehrere vorausfahrende Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs überholt haben, woraufhin die entgegenkommenden Autofahrer bremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Den Angaben zufolge soll der Fahrer in Eckelshausen im Bereich des Einmündungsbereichs zur Bundesstraße 62 rechts an einem Rückstau vorbeigefahren sein. Eine Polizeistreife hielt den Mercedes-Fahrer schließlich in Biedenkopf an. Gegen den 44-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr ermittelt. Verkehrsteilnehmende, die durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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