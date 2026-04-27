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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - 48-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Haren (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es in Haren an der Kreuzung Straße "Segberg"/ Süd-Nord-Straße zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 15:40 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem Suzuki die Straße "Segberg" in Richtung Fehndorf. An der Kreuzung beabsichtigte er, nach links in die Süd-Nord-Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen aus dieser Richtung kommenden, vorfahrtsberechtigten 48-jährigen Motorradfahrer. Beide Verkehrsteilnehmer stoßen auf der Kreuzung zusammen. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen musste die Straße bis etwa 18:15 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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