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Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Belästigung und Beleidigung in Tankstelle

St. Ingbert (ots)

Am 26.04.2026 gegen 15:30 Uhr kam es an der Shell-Tankstelle in der Südstraße 64 in St. Ingbert zu Beleidigungen und Belästigungen. Beim Täter handelte es sich um einen 37-jährigen Mann deutscher Staatsangehörigkeit. Er soll mehrere bislang unbekannte Kundinnen und Kunden beleidigt bzw. belästigt haben. Der Täter wurde in der Nähe der Tankstelle von der Polizei angetroffen. Er war alkoholisiert und musste einige Stunden im Polizeigewahrsam verbringen. Kunden/Kundinnen, die ebenfalls beleidigt oder belästigt wurden bzw. Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
IGB- DGL
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

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