Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Heusweiler (ots)

Kurz nach Mitternacht kam es in der Trierer Straße in Heusweiler zu einem Verkehrsunfall. Hier kam ein 23-jähriger, unter Alkoholeinfluss stehender Fahrzeugführer in einer langgezogenen Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem am Fahrbahnrand stehenden PKW.

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, die Fahrbahn musste aufgrund auslaufender Betriebsstoffe aufwendig gereinigt werden.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt, den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren.

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