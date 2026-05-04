Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Jugendgruppe löst Polizeieinsatz aus

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Eine Jugendgruppe hat am Sonntagabend in Bad Oeynhausen einen Einsatz der Polizei ausgelöst.

So hatte ein Zeuge der Leitstelle gegen 19.20 Uhr eine mehrköpfige Personengruppe gemeldet, die im Bereich einer Rehaklinik an der Steinstraße augenscheinlich zündelte. Daraufhin machten sich Streifenwagenbesatzungen auf den Weg. Auf der Anfahrt bemerkten die Beamten aus der angrenzenden "Oeynhausener Schweiz" aufsteigenden Rauch, um wenig später drei glimmende Baumstümpfe festzustellen. Kurze Zeit später wurden die Beamten wegen eines Knalls auf Jugendliche aufmerksam, die sich an dem dortigen Spielplatz aufhielten.

Bei Erblicken der Polizisten ergriffen die Personen die Flucht. Drei Bad Oeynhausener im Alter von 14 bis 17 Jahren konnten im Rahmen der Nacheile von den Beamten gestellt und auf die örtliche Wache gebracht werden. Ein Polizist verletzte sich hierbei leicht und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der 17-Jährige kam zunächst den polizeilichen Anweisungen nicht nach und stieß Beleidigungen aus. Zudem kam es durch den Jugendlichen zu Widerstandshandlungen. Bei zwei Personen konnten mutmaßliche Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Trio in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei hat zu den weiteren Beteiligten der Jugendgruppe die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon (0571) 88660 um weitere Zeugenhinweise.

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