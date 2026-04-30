Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mädchen (9) bei Unfall leicht verletzt - Polizei sucht Autofahrerin

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Eine neun Jahre alte Radfahrerin ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Autos zu Fall gekommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Fahrerin eines weißen Kleinwagens um Kontaktaufnahme.

Das Mädchen war den Erkenntnissen zufolge gegen 14.50 Uhr mit einem Rad auf dem entlang der Eidinghausener Straße verlaufenden Geh-/ Radweg stadteinwärts unterwegs. Als es die Einmündung der Werster Straße auf der Querungshilfe überqueren wollte, näherte sich auf der Eidinghausener Straße in offenbar entgegengesetzter Richtung ein weißer Kleinwagen mit Mindener Zulassung. Als die Fahrerin des Autos nach links in die Werster Straße abbiegen wollte, kam es offenbar zum Kontakt mit dem Mädchen, das daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Daraufhin stieg eine Frau als Beifahrerin aus dem PKW aus und begleitete das Kind auf die gegenüberliegende Straßenseite. Anschließend begab sich die Frau zurück in den Pkw und setzte mit der Autofahrerin die Fahrt fort. Später schilderte das Kind den eigenen Eltern den Vorfall - die erstatteten schließlich Anzeige.

Die Beamten konnten schließlich zu Protokoll nehmen, dass die Autofahrerin nach Beschreibung des Mädchens lange, dunkelrote Haare gehabt habe und etwa 50 Jahre alt sei. Zudem dürfte die Frau eine dunkle Jacke getragen haben. Deren Beifahrerin dürfte nach Einschätzung des Kindes etwa 60 Jahre alt sein und kurze graue Haare haben.

Zur Klärung des Unfalls werden die beteiligten Personen sowie mögliche Zeugen gebeten, mit dem zuständigen Verkehrskommissariat Kontakt aufzunehmen. Die Rufnummer hierfür lautet (0571) 88660.

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