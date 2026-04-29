Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Diebstähle aus Pkw - Polizei prüft Zusammenhang

Bad Oeynhausen (ots)

(DM) Mehrere Personen in Bad Oeynhausen erlebten am Dienstagmorgen einen unerfreulichen Tagesstart, als sie feststellen mussten, dass aus ihren geparkten Pkw Gegenstände entwendet worden waren. Insgesamt wurden der Polizei vier Taten gemeldet, die in räumlicher Nähe zueinander liegen. Die Polizei prüft derzeit, ob ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht.

Im Stadtteil Dehme, in der Pommerschen Straße, meldete eine Frau den Diebstahl von zwei Geldbörsen aus ihrem Volkswagen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Montagabend, 19:00 Uhr, bis Dienstagmorgen, 07:30 Uhr. In den Geldbörsen befanden sich mehrere Bankkarten sowie Ausweisdokumente.

Nach einer Tat im Stadtteil Eidinghausen, im Siriusweg, erschien ein Mann auf der Polizeiwache und zeigte den Diebstahl seiner Geldbörse an. Diese hatte sich in seinem auf dem Grundstück der Wohnanschrift abgestellten Volkswagen befunden. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 15:00 Uhr, und Dienstag, 04:30 Uhr. Neben Bargeld enthielt die Geldbörse auch Ausweisdokumente.

Ein weiterer Fall wurde aus der Straße Große Heide gemeldet. Hier war ein Mitsubishi im Zeitraum von Samstagabend, 20:00 Uhr, bis Dienstagmorgen, 08:15 Uhr, verschlossen an der Wohnanschrift abgestellt worden. Unbekannte entwendeten auch hier eine Geldbörse aus dem Fahrzeug. In der Folge kam es zu unberechtigten Abbuchungen mit der entwendeten Debitkarte. Auch in diesem Fall befanden sich neben der Bankkarte Ausweisdokumente in der Geldbörse.

Ebenfalls in Eidinghausen, im Großen Heidkamp, stellte eine Frau ihren Ford am Montagabend gegen 20:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift ab. Am Dienstagmorgen gegen 07:35 Uhr bemerkte sie, dass ihre Tasche aus dem Fahrzeug entwendet worden war. In der Tasche befand sich unter anderem eine Geldbörse mit Bargeld, Bankkarten und Ausweisdokumenten. Auch hier wurden im Anschluss unberechtigte Abbuchungen von dem zugehörigen Konto festgestellt.

Wie die Täter sich Zutritt zu den unbeschädigten Autos verschafften, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei weist darauf hin, dass selbst vermeintlich wertlose Gegenstände wie Sonnenbrillen oder Münzgeld für Täter bereits einen Anreiz darstellen können. Es wird daher dringend empfohlen, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. Fahrzeuge bieten keinen Einbruchsschutz. Die Täter kennen alle vermeintlichen Verstecke, so der Tenor der Polizei.

Hinweise zu den Taten oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei unter (0571) 8866-0 entgegen.

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