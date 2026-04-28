Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schwerpunkteinsätze des Verkehrsdienstes - zahlreiche Verstöße festgestellt

Bad Oeynhausen (ots)

(DM) Der Verkehrsdienst der Polizei führte am Freitag verstärkte Kontrollen in Bad Oeynhausen durch. Im Fokus standen insbesondere Geschwindigkeitsüberwachungen sowie die allgemeine Verkehrssicherheit.

In der Zeit von 06:00 bis 14:00 Uhr wurden Messstellen an der Weserstraße im Bereich eines Altenheims sowie an der Volmerdingsener Straße im Bereich eines Kindergartens eingerichtet. In beiden Abschnitten gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Während der Kontrollen stellten die Einsatzkräfte insgesamt 26 Geschwindigkeitsverstöße im Verwarnungsbereich sowie sieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit fest. Darüber hinaus wurden zwei Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz sowie eine Ordnungswidrigkeit wegen mangelhafter Ladungssicherung bei einem Lkw geahndet. Vier weitere Verstöße wurden als Verwarngeldtatbestände aufgenommen.

Parallel dazu erfasste eine eingesetzte Geschwindigkeitsmessanlage rund 2.300 Fahrzeuge. Hierbei wurden zusätzlich 261 Geschwindigkeitsverstöße im Verwarnungsbereich festgestellt sowie 41 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Im weiteren Verlauf des mehrstündigen Einsatzes fiel den Beamten u.a. gegen 22:10 Uhr auf der Herforder Straße in der Fußgängerzone ein Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs auf. Als dieser den Streifenwagen bemerkte, stieg er von seinem Fahrzeug ab und schob es weiter. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten einen mutmaßlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der die Mitnahme des 50-jährigen Bad Oeynhauseners zur Polizeiwache erforderlich machte. Aufgrund seines auffälligen und widersprüchlichen Verhaltens wurde zusätzlich ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv detektierte. In der Folge wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann entlassen, ihm wurde jedoch die Weiterfahrt untersagt.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen fertigten die Einsatzkräfte eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Alkohol- und Betäubungsmittelkonsums sowie eine weitere wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis. Zudem wurden acht Verstöße durch Radfahrende festgestellt, unter anderem wegen der Nutzung von Mobiltelefonen, der falschen Fahrtrichtung sowie fehlender Beleuchtung bei Dunkelheit, darunter auch ein Pedelec-Fahrer. Gegen Fahrer von Elektrokleinstfahrzeugen wurden vier Verwarngelder verhängt, da diese die falsche Fahrbahnseite nutzten.

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