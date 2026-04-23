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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Autofahrer unter Drogen

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Idstein, Egerlandstraße, Mittwoch, 22.04.2026, 10.30 Uhr bis Mittwoch, 22.04.2026, 14.30 Uhr

(wo)Am Mittwoch entwendeten unbekannte Täter Bargeld und Schmuck aus einem Einfamilienhaus. Im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu dem Haus über die Hintertür. Diese hatten sie zuvor aufgehebelt. Beim Durchsuchen der Räume fanden und stahlen sie Bargeld und Schmuck. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht.

Hinweise im Zusammenhang mit der Tat nimmt die Polizeistation Idstein unter (06126) 9394-0 entgegen.

2. Autofahrer unter Drogen,

Idstein, Hertastraße, Donnerstag, 23.04.2026, 01.06 Uhr

(wo)Am Donnerstagmorgen kam es in Idstein zu einer Autofahrt unter Drogeneinfluss. Um 01.06 Uhr führte die Polizei Idstein eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 43-jährige Fahrer schwarzen Audis unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aus diesem Grund wurde er auf die Polizeistation in Idstein gebracht, wo ein hinzugerufener Arzt dann eine Blutentnahme durchführte. Gegen den Fahrer wird nun strafrechtlich ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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