PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fenster mit Axt eingeschlagen +++ Dieselkraftstoff gestohlen +++ Renitenter Ladendieb

Bad Schwalbach (ots)

1. Fenster mit Axt eingeschlagen,

Kiedrich, An der Ankermühle, Montag, 20.04.2026, 23.26 Uhr

(wo)Ein Unbekannter Täter schlug in der Nacht zum Dienstag mit einer Axt ein Fenster in Kiedrich ein.

Gegen 23.25 Uhr betrat der Täter das Grundstück in der Ankermühle. Im Hinterhof des Gewerbeobjektes versuchte er sich zunächst Zutritt zu einer Lagerhalle zu verschaffen. Ebenso versuchte er ein Fenster zu öffnen, was missglückte. Nach den beiden Fehlschlägen, nahm der Mann eine mitgeführte Axt zu Hilfe und schlug ein Fenster zu den Lagerräumen ein. Nach derzeitigen Ermittlungsstand ist unklar, ob der Einbrecher etwas entwendete. Die Tat konnte durch eine Videokamera aufgezeichnet werden. Bei dem Täter handelt es sich um einen ca. 170 cm großen, 25-35 Jahre alten Mann, mit einer korpulenten Statur und einem Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer Jogginghose, einem Hoodie mit Kapuze, Sneaker sowie Gärtnerhandschuhen und führte eine Axt mit sich.

Die Polizei in Eltville nimmt Hinweise unter der Nummer (06123) 90900 entgegen.

2. Dieselkraftstoff gestohlen,

Heidenrod, OT Kemel, Haidering, Dienstag, 21.04.2026, 14.45 Uhr bis Mittwoch, 22.04.2026, 03.30 Uhr

(wo)In der Nacht zum Mittwoch stahlen unbekannte Täter Kraftstoff in Heidenrod.

Im Ortsteil Kemel, in der Straße Haidering, machten sich die Täter an einem LKW-Tank zu schaffen. Hier erbeuteten sie rund 280 Liter Dieselkraftstoff und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Polizei in Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Nummer (06124) 7078140 entgegen.

3. Renitenter Ladendieb,

Geisenheim, Rosengartenstraße, Dienstag, 21.04.2026, 11.32 Uhr

(wo)Am Dienstagmittag stahl ein unbekannter Täter diverse Waren aus einem Supermarkt in Geisenheim.

In der Rosengartenstraße um 11.32 Uhr packte der Täter diverse Waren in seine schwarze mitgeführte Sporttasche. Danach begab er sich zum Ausgang und wurde durch die Warensicherungsanlage sowie einer Mitarbeiterin kurzzeitig aufgehalten. Sie griff nach dem Dieb, um diesen festzuhalten. Dabei schlug ihr der Unbekannte auf die Hand und flüchtete in Richtung Rheinufer.

Die Polizei in Rüdesheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06722) 91120 entgegen.

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