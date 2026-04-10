Bundespolizeidirektion Hannover

BPOLD-H: Gemeinsam gegen Vandalismus - für mehr Zivilcourage und Sicherheit Bundespolizei auf dem 31. Deutschen Präventionstag in Hannover

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Hannover (ots)

Am 13. und 14. April 2026 wird Hannover zum Zentrum des weltweit größten Fachkongresses für Prävention. Die Bundespolizei beteiligt sich am 31. Deutschen Präventionstag im Hannover Congress Centrum (HCC) und präsentiert ihre Ansätze für ein sicheres und respektvolles Miteinander.

Im Fokus des diesjährigen Auftritts steht ein neues Anti-Vandalismus-Projekt, das in Kooperation mit Schulen umgesetzt wird. Vandalismus ist kein Kavaliersdelikt: Zerstörungen gefährden nicht nur Sachwerte, sondern können auch das Sicherheitsgefühl im Bahnverkehr erheblich beeinträchtigen. Die Bundespolizei sensibilisiert dafür, öffentliche Einrichtungen als gemeinsames Gut zu schützen und Verantwortung für deren Erhalt zu übernehmen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung von Zivilcourage. Denn: Zivilcourage kann man lernen. Die Bundespolizei zeigt praxisnah, wie Menschen in schwierigen Situationen helfen können - ohne sich selbst zu gefährden. Ziel ist es, Hemmschwellen abzubauen und konkrete Handlungssicherheit zu vermitteln.

Am zweiten Kongresstag, dem 14. April, ist der Eintritt für interessierte Bürgerinnen und Bürger kostenfrei. In der Eilenriedehalle haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, direkt mit der Bundespolizei und anderen Ausstellern ins Gespräch zu kommen und sich aus erster Hand über moderne Präventionsarbeit sowie individuelle Handlungsmöglichkeiten im Alltag zu informieren.

Über die Bundespolizei:

Die Bundespolizei nimmt vielfältige Aufgaben wahr. Schwerpunkte liegen im Grenzschutz, in der Luftsicherheit sowie in der Bahnpolizei. Ein zentraler Bestandteil ihrer Arbeit ist die Kriminalprävention mit dem Ziel, Straftaten frühzeitig zu verhindern.

Die Bundespolizeidirektion Hannover ist als regional zuständige Behörde Gastgeberin des diesjährigen Auftritts. Ihr Zuständigkeitsbereich umfasst rund 49.000 Quadratkilometer. Im bahnpolizeilichen Bereich betreut sie etwa 560 Bahnhöfe sowie ein Streckennetz von über 4.900 Kilometern.

Veranstaltungshinweise im Überblick:

Datum: 13. bis 14. April 2026

Veranstaltungsort: Hannover Congress Centrum (HCC), Eilenriedehalle Besonderheit: Kostenloser Zugang zur Fachausstellung für Interessierte am 14. April (ab 09:00 Uhr). Weitere Informationen unter: https://www.praeventionstag.de

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