Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fehlender Versicherungsschutz

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 28.03.2026 um 18:29 Uhr wurde ein 22-Jähriger mit seinem E-Scooter in der Landauer Straße in 67434 Neustadt/W. einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde bekannt, dass an dem Gefährt noch eine Versicherungsplakette aus dem letzten Versicherungsjahr angebracht war und daher kein Versicherungsschutz bestand. Daher wurde die Weiterfahrt und ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das PflichtVG eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass seit dem 01.03.2026 ein neues Versicherungsjahr begonnen hat und nun ein Versicherungskennzeichen bzw. -plakette in der Farbe Schwarz Gültigkeit hat.

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