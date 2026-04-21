PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Laptop gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. Laptop gestohlen,

Lorch, Römerberg, Donnerstag, 16.04.2026 bis Montag, 20.04.2026

(wo)Unbekannte Täter entwendeten in den vergangenen Tagen einen Laptop und einen Schlüssel aus einem PKW in Lorch. In dem Tatzeitraum vom 16.04.2026 bis zum 20.04.2026 verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Grundstück in der Straße Römerberg, obwohl das Hoftor verschlossen war. Im Hof stand der schwarze BMW, woraus die Gegenstände entwendet wurden. Unklar ist, wie der BMW i230 geöffnet wurde.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rüdesheim am Rhein unter der Telefonnummer 06722-91120 zu melden.

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