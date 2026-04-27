PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: E-Scooter-Fahrt endet mit Unfall

Minden (ots)

(SN) Zwei Mädchen aus dem Landkreis Schaumburg verletzten sich am Samstagabend bei einem Unfall mit einem E-Scooter am Mindener ZOB.

Dabei befuhr eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Hespe den Erkenntnissen zufolge gegen 18.45 Uhr verbotswidrig gemeinsam mit ihrer 13-jährigen Beifahrerin aus Stadthagen die Leiterstraße. Beim Versuch auf die Lindenstraße abzubiegen, verlor das Duo das Gleichgewicht, es kam es zum Sturz. Beide Mädchen verletzten sich leicht, sodass Rettungskräfte sie zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Minden brachten. Weil sich zudem der Verdacht einer Alkoholisierung der Fahrerin ergab, kam es zur Entnahme einer Blutprobe.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Mitnahme von Personen auf dem Trittbrett eines E-Scooters eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Dabei werden die Fahrphysik des E-Scooters sowie das Bremsen, Lenken und Abbiegen durch die zweite Person stark beeinträchtigt. Sicheres Fahren ist nicht mehr möglich.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 10:57

    POL-MI: Auto kracht gegen Tunnelwand

    Porta Westfalica (ots) - (SN) Wegen eines verunfallten Pkw wurde die Polizei in der Nacht zu Samstag in den Weserauentunnel gerufen. Vor Ort trafen die Polizisten gegen zwei Uhr auf einen beschädigten BMW, nicht aber auf die Fahrzeuginsassen. Den Erkenntnissen zufolge geriet der Wagen bei der Fahrt in Richtung Bad Oeynhausen aus ungeklärter Ursache nach links gegen die Tunnelwand. Dabei wurden zwei an der Tunnelwand ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 09:26

    POL-MI: Hunderte Fernseher entwendet

    Porta Westfalica (ots) - (FW) Am Autohof in Porta haben Diebe in der Nacht zu Freitag mehrere hundert Fernseher aus einem Lkw entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im Ortsteil Vennebeck zwischen Donnerstag, 18:30 Uhr, und Freitag, 06:45 Uhr, zum Aufbruch der Ladefläche eines Lkw. Unbekannte Täter entwendeten daraus die Fernseher. Der entstandene Schaden wird auf einen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren