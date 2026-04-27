Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: E-Scooter-Fahrt endet mit Unfall

Minden (ots)

(SN) Zwei Mädchen aus dem Landkreis Schaumburg verletzten sich am Samstagabend bei einem Unfall mit einem E-Scooter am Mindener ZOB.

Dabei befuhr eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Hespe den Erkenntnissen zufolge gegen 18.45 Uhr verbotswidrig gemeinsam mit ihrer 13-jährigen Beifahrerin aus Stadthagen die Leiterstraße. Beim Versuch auf die Lindenstraße abzubiegen, verlor das Duo das Gleichgewicht, es kam es zum Sturz. Beide Mädchen verletzten sich leicht, sodass Rettungskräfte sie zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Minden brachten. Weil sich zudem der Verdacht einer Alkoholisierung der Fahrerin ergab, kam es zur Entnahme einer Blutprobe.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Mitnahme von Personen auf dem Trittbrett eines E-Scooters eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Dabei werden die Fahrphysik des E-Scooters sowie das Bremsen, Lenken und Abbiegen durch die zweite Person stark beeinträchtigt. Sicheres Fahren ist nicht mehr möglich.

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