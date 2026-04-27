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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Insassen aus überschlagenem Pkw flüchten von Unfallstelle

POL-MI: Insassen aus überschlagenem Pkw flüchten von Unfallstelle
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Hille (ots)

(FW) In Hille hat sich in der Nacht zu Sonntag ein Auto nach einem Alleinunfall überschlagen. Die beiden Insassen flüchteten, konnten aber durch die Polizei gestellt werden.

So beabsichtige der mutmaßliche Fahrer (21) vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse gegen 4 Uhr mit seinem VW von einem Parkplatz auf die Frotheimer Straße in Richtung Hille abzubiegen. Der Warmser verlor vermutlich die Kontrolle über seinen Polo, kam nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und landete auf dem Dach im Graben.

Anstatt die Polizei über den Vorfall zu informieren, befreiten sich nach ersten Ermittlungen der Fahrer sowie der 22-jährige Beifahrer aus dem Fahrzeug und flüchteten fußläufig in Richtung Hille. Aufmerksame Zeugen beobachteten dies und konnten den eintreffenden Beamten Informationen zu den beiden Männern geben.

Diese wurden anschließend im Nahbereich angetroffen. Sie waren augenscheinlich unverletzt, standen dafür aber vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Nach Rücksprache mit einem Richter wurden dem Duo Blutproben entnommen.

Das Fahrzeug wurde aus dem Graben geborgen und sichergestellt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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