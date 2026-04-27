Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Hunderte Fernseher entwendet

Porta Westfalica (ots)

(FW) Am Autohof in Porta haben Diebe in der Nacht zu Freitag mehrere hundert Fernseher aus einem Lkw entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im Ortsteil Vennebeck zwischen Donnerstag, 18:30 Uhr, und Freitag, 06:45 Uhr, zum Aufbruch der Ladefläche eines Lkw. Unbekannte Täter entwendeten daraus die Fernseher. Der entstandene Schaden wird auf einen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0571 88660 bei der Polizei zu melden.

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