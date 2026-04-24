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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin - Verursacher flüchtig - Zeugen gesucht

Lübbecke (ots)

(DM) Im Einmündungsbereich Westerhallermaschweg / Siegfriedstraße kam es am Dienstagmorgen innerhalb eines Wohngebietes zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Lübbeckerin schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen 06:40 Uhr von der Siegfriedstraße nach rechts auf den Westerhallermaschweg abzubiegen. Dabei streifte er eine 61-jährige Fußgängerin, die infolgedessen zu Fall kam und sich schwer verletzte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Die 61-Jährige begab sich im Anschluss selbstständig in das Krankenhaus Lübbecke, wo sie stationär zur weiteren Beobachtung aufgenommen wurde.

Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Pkw mittlerer Größe handeln. Es ist nicht auszuschließen, dass die Sicht des Fahrers durch eine vollständig beschlagene oder vereiste Windschutzscheibe erheblich eingeschränkt war und er die Fußgängerin möglicherweise nicht wahrgenommen hat.

Die Polizei bittet den beteiligten Fahrzeugführer, sich umgehend zu melden. Zudem werden Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, gebeten, sich bei der Polizei unter (0571) 8866-0 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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