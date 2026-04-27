Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto kracht gegen Tunnelwand

Porta Westfalica (ots)

(SN) Wegen eines verunfallten Pkw wurde die Polizei in der Nacht zu Samstag in den Weserauentunnel gerufen.

Vor Ort trafen die Polizisten gegen zwei Uhr auf einen beschädigten BMW, nicht aber auf die Fahrzeuginsassen. Den Erkenntnissen zufolge geriet der Wagen bei der Fahrt in Richtung Bad Oeynhausen aus ungeklärter Ursache nach links gegen die Tunnelwand. Dabei wurden zwei an der Tunnelwand hängende Metallkästen mit Hinweisschildern für die Notausgänge beschädigt. Es kam zur Auslösung der Airbags auf der Fahrerseite des BMW.

Für die Unfallaufnahme wurde der Tunnel in Fahrtrichtung Bad Oeynhausen vollgesperrt. Ableitungen wurden eingerichtet. Um die Fahrereigenschaft festzustellen, wurde das Auto sichergestellt. Die eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis.

In diesem Zusammenhang führten die Gesetzeshüter Ermittlungen an der Halteranschrift durch. Hierbei ergaben sich Hinweise auf die mutmaßliche Unfallfahrerin - eine Jugendliche aus dem Mühlenkreis.

Zeugen, die den Unfall bemerkten, werden gebeten, sich unter Telefon 0571-88660 im Verkehrskommissariat Minden zu melden.

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