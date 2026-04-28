Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Dieselkraftstoff aus LKWs abgezapft

Lübbecke (ots)

(SN) Wegen des Diebstahls einer größeren Menge Dieselkraftstoff wurden die Beamten am Montag zur Borsigstraße nach Lübbecke gerufen.

Dort hatten sich Unbekannte zunächst Zutritt zu dem umzäunten Gelände eines Baustoffhandels verschafft und anschließend aus zwei Sattelzugmaschinen jeweils rund 350 Liter Dieselkraftstoff entwendet.

Nach ersten Erkenntnissen dürften die Diebe die Taten im Zeitraum Samstag, 13 Uhr bis Montag, 2 Uhr begangen haben. Den Annahmen der Polizei zufolge, dürfte es naheliegend sein, dass das flüssige Diebesgut anschließend mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurde.

Täterhinweise werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

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