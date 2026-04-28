POL-MI: Mutmaßliche Kabeldiebe festgenommen
Minden (ots)
In Minden haben in sich in der Nacht zu Sonntag mehrere Personen auf dem Parkplatz eines Discounters an E-Ladesäulen zu schaffen gemacht.
So erhielten die Beamten gegen 2.20 Uhr einen Hinweis, dass vermeintlich Unberechtigte an den Ladesäulen an der Marienstraße herumhantierten. Die ausgerückten Beamten konnten schließlich drei tatverdächtige Mindener (28, 39, 45) im Nahbereich antreffen und festnehmen.
Den ersten Ermittlungen zufolge kam es an insgesamt vier Ladensäulen zur Entwendung von Kupferkabeln. Ein in der Nähe geparkter Pkw, in welchem die Beamten mutmaßliches Diebesgut auffanden, wurde im Anschluss sichergestellt.
Die drei Mindener verbrachten die folgenden Nachtstunden im Mindener Polizeigewahrsam. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie aus diesem schließlich wieder entlassen.
Bereits in der Nacht zu Freitag kam es in Hille zu einem ähnlich gelagerten Delikt. Dort wurden 'Am Lohhof' Kupferkabel von vier Ladesäulen entwendet. Die Prüfung von möglichen Tatzusammenhängen ist Gegenstand der Ermittlungen.
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