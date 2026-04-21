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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A31 - LKW kommt von Fahrbahn ab und sorgt für Vollsperrung

A31 (ots)

Gestern kam es gegen 11:50 Uhr auf der Autobahn 31 in Fahrtrichtung Emden (km 116,200), zu einem Verkehrsunfall.

Ein 34-jähriger Mann befuhr mit seinem Lkw den Hauptfahrstreifen innerhalb eines Baustellenbereichs und kam vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam anschließend in der Berme zum Stillstand. Dabei blieb der Fahrer unverletzt.

Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten, die durch die Autobahnmeisterei Schüttorf durchgeführt wurden, musste die Autobahn über mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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