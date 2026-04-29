Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Aktionstag "sicher.mobil.leben" - Zweiräder im Blick

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Anlässlich des bundesweiten Kontrolltages "sicher.mobil.leben" nahmen die Verkehrsexperten der Polizei Minden-Lübbecke mit dem Ziel der Vermeidung von Unfallgefahren am gestrigen Dienstag (28. April) in Minden, Bad Oeynhausen und Porta Westfalica besonders das Fahrverhalten von Zweiradfahrern in den Blick.

So protokollierten die Polizisten bei dem mehrstündigen Einsatzgeschehen zahlreiche Verstöße, die insgesamt sieben Straf-, 26 OWi-Anzeigen sowie 133 Verwarnungsgelder zur Folge haben. Davon erhielten 33 Radler sowie 19 E-Scooter-Fahrer unter anderem wegen falscher Fahrtrichtung ein Verwarngeld. Auch befanden sich darunter sieben Personen, die die Beamten mit einem Handy am Lenker ertappten. Derweil wurden neun Autofahrer wegen eines Gurtverstoßes mit einem Verwarngeld belegt. Zwei PKW-Fahrer wurden mit einem Handy am Steuer festgestellt, bei zwei LKW-Fahrern hatten die Beamten eine mangelnde Ladungssicherung zu beanstanden - die vier Personen erhalten eine OWi-Anzeige.

Negativ in Erscheinung trat im Rahmen der Kontrollen ein Radfahrer, der an der Mindener Straße in Bad Oeynhausen den Radweg in falscher Richtung befuhr. Bei Ansprache durch die Polizisten, stieß der 57-Jährige Beleidigungen aus und versuchte erfolglos sich zu entfernen. In der Folge kam es zu Widerstandshandlungen, wobei sich zwei Gesetzeshüter leicht verletzten. Beide begaben sich in ambulante Behandlung, verblieben aber dienstfähig. Der Mann wurde zur Personalienfeststellung auf die Wache gebracht, ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Tempomessungen an der Freiherr-vom-Stein Straße (B 61) in Porta Westfalica ergaben 64 Geschwindigkeitsverstöße im Verwarngeldbereich sowie elf, die eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach sich ziehen. Schnellster Fahrer war bei an der Messstelle um kurz vor 12 Uhr ein Motorradfahrer, der bei erlaubten 80 km/h außerorts mit Tempo 120 gemessen wurde.

Seitens der Verkehrsunfallprävention der Polizei erfolgte am selben Tag am Weserradweg an der Mindener Schlagde ein kostenfreies Fahrradtraining, welches mehrere Radler spontan nutzten. Hierbei konnten die Beteiligten zwischen 10 und 13 Uhr in praktischen Übungen das verkehrssichere Abbiegen üben. Weitere Inhalte der Präventionsaktion waren die Helmsicherheit, die Nutzung von Kopfhörern sowie das Thema Sichtbarkeit im Straßenverkehr.

Wichtiges Augenmerk stellen für die Polizei nicht nur die gute Erkenn- und Sichtbarkeit und das richtige Verhalten im Straßenverkehr dar, sondern die Beamten legen den Fokus auch darauf, die Verkehrsteilnehmer präventiv für die besonderen Anforderungen rund um den Straßenverkehr zu sensibilisieren.

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