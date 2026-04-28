Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Körperliche Auseinandersetzung vor Schnellrestaurant - mehrere Beteiligte verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

(DM) Zu mehreren Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit kam es am späten Montagabend vor einem Schnellrestaurant an der Mindener Straße in Bad Oeynhausen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befand sich ein Mann aus Hameln (34) gegen 23 Uhr gemeinsam mit zwei weiteren Hamelnern (30, 35) in dem Schnellrestaurant. Im weiteren Verlauf soll sich der 34-Jährige vor den Eingangsbereich begeben und dort mit einer größeren Personengruppe in einen Konflikt geraten sein. Hieraus entwickelte sich offenbar ein verbaler Streit, der schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung mündete.

Im Verlauf dieses Konflikts soll der 34-Jährige mutmaßlich durch einen 35-jährigen Widersacher, einen Mann aus Bad Oeynhausen, mit einem Schlagstock angegangen worden sein. Zudem kam es offenbar zum Einsatz eines Pfeffersprays zum Nachtteil des 34-Jährigen. Die beteiligte Personengruppe sei daraufhin in Richtung Mindener Straße geflüchtet, so die Angaben.

Kurz darauf suchte den Ermittlungen zufolge ein Angehöriger des 35-Jährigen, ein 62-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen, den Parkplatz auf und fuhr offenbar rasant mit seinem Pkw auf das Hamelner Trio zu. Im Anschluss stellte der Fahrzeugführer das Auto in einer Parklücke ab.

In der Folge habe sich der 34-Jährige gemeinsam mit seinen Begleitern zu dem Fahrzeug begeben, und auf den Bad Oeynhausener körperlich eingewirkt. Dabei wurden offenbar auch Stühle aus dem Außenbereich des Schnellrestaurants in Richtung des Autofahrers geworfen. Dabei erlitt der Mann Verletzungen.

Den alarmierten Beamten gelang es schließlich die Situation vor Ort zu beruhigen, den Sachverhalt aufzunehmen und die Anwesenden zu befragen.

Der 34-Jährige und der 62-Jährige wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch der 35-jährige Hamelner erlitt leichte Verletzungen.

Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen sowie den beteiligten Personen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter (0571) 8866-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell