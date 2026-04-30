Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schwerer Verkehrsunfall bei Überholmanöver - zwei Verletzte

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Bad Oeynhausen (ots)

(DM) Auf der Volmerdingsener Straße in Bad Oeynhausen kam es am Dienstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Mann aus Enger gegen 07:50 Uhr mit einem Ford die Volmerdingsener Straße in Fahrtrichtung Hille. Vor ihm befanden sich mehrere Pkw und ein Lkw, ebenfalls in Richtung Hille unterwegs.

Der 21-Jährige setzte zum Überholen der vor ihm fahrenden Pkw an. Nachdem er bereits mehrere Fahrzeuge am Stück passiert hatte, versuchte er nach aktuellem Stand der Ermittlungen kurz vor einer Rechtskurve noch den vorausfahrenden Lkw, gesteuert von einem 59-jährigen Mann aus Bielefeld, zu überholen, ohne zwischenzeitlich die Gegenfahrbahn verlassen zu haben.

Während dieses Überholvorgangs kam es auf Höhe des Lkw zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 36-jährigen Frau aus Hille. Infolge der Wucht des Aufpralls kollidierte der Ford anschließend auch mit dem Lkw.

Der 21-jährige Fahrzeugführer sowie die 36-jährige Fahrerin wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Beide wurden nach einer Erstversorgung jeweils mit einem Rettungswagen in das Johannes-Wesling-Klinikum nach Minden gebracht. Ein sechsjähriges Kind, das sich als Beifahrer im Mercedes befand, blieb nach ersten Angaben unverletzt.

An den beiden Pkw entstand Totalschaden, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Der Lkw wurde leicht beschädigt.

Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen war die Unfallstelle für etwa zwei Stunden gesperrt.

Mehrere Zeugen konnten vor Ort durch die Polizei befragt werden. Der Führerschein des 21-jährigen Unfallverursachers wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Verkehrsunfallanzeige.

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