Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Auffahrunfälle am Montagabend

Minden (ots)

(FW) In Minden ereigneten sich am Montagabend zwei Auffahrunfälle mit jeweils einer verletzten Person.

Demnach kam es an der Kreuzung des Klausen- und Schwichowalls gegen 20:15 Uhr zu einem ersten Auffahrunfall. Ein 24-jähriger Mindener war mit seinem BMW auf dem Klausenwall in Richtung Minden unterwegs. Zeitgleich befand sich ein 44-jähriger Mindener Honda-Fahrer vor ihm an der Ampelanlage der Kreuzung. Hier kam es nach ersten Erkenntnissen zu einem Auffahrunfall, wobei sich der ältere Fahrer leicht verletzte und mittels RTW in das Johannes-Wesling-Klinikum gebracht werden musste.

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich wenig später gegen 21:15 Uhr auf der Lübbecker Straße. Hier beabsichtigte mutmaßlich eine 25-jährige Mindenerin auf der Lübbecker Straße kurz hinter der "Birne" mit ihrem Kia zu wenden. Hinter ihr befand sich ein 31-Jähriger aus Minden, welcher mit seinem Opel auf der Lübbecker Straße in Richtung Dützen fuhr. Folglich kam es auch hier zu einem Auffahrunfall zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei sich die 24-jährige Beifahrerin im Kia sowie der Mindener leicht verletzten. Glücklicherweise konnte auf eine ärztliche Behandlung vor Ort verzichtet werden.

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