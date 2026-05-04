Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ehepaar handelt sich Ärger mit der Polizei ein

Lübbecke (ots)

Ärger mit der Polizei hat sich am Donnerstagabend in Lübbecke ein Ehepaar (56, 54) eingehandelt.

Zunächst war der Mann (56) Zeugen gegen 21.20 Uhr an der Osnabrücker Straße aufgefallen, als er augenscheinlich angetrunken einen Pkw führte. Diese Beobachtung meldete man der Polizei.

Die eingesetzten Beamten begaben sich daraufhin zur zugehörigen Wohnanschrift. Dort trafen sie schließlich auf den mutmaßlichen Autofahrer, dessen offenbar ebenfalls alkoholisierte Ehefrau sowie einen handwarmen Pkw.

Im Rahmen der Überprüfung zeigte sich das Paar unzugänglich und kam den polizeilichen Aufforderungen nicht nach. Stattdessen kam es zu Widerstandshandlungen. Hierbei drängte sich die aggressiv auftretende 54-Jährige laut Polizeibericht zwischen ihren Ehemann und einen Beamten und versuchte, die Polizisten festzuhalten. Dies nutzte der Lübbecker, um sich ins Wohnzimmer zurückzuziehen. Wenig später gelang es den Einsatzkräften jedoch, den Mann zu stellen. Sowohl der 56-Jährige, als auch ein Polizist erlitten dabei offenbar leichte Verletzungen.

Im Anschluss wurde dem Lübbecker im örtlichen Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Gegen seine Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Strafvereitelung eingeleitet.

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