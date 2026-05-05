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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht auf Tankstellengelände - Zeugin gesucht

Minden (ots)

(FW) Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (29.04.) auf einem Tankstellengelände in Minden nach einer vermeintlichen Zeugin.

Demnach kam es an einer Tankstelle an der Lübbecker Straße gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall an einer Zapfsäule. Hier soll ein BMW-Fahrer gegen einen geparkten Toyota gestoßen sein und sich anschließend unerlaubt von dort entfernt haben.

Der Halter des beschädigten Corollas wurde anschließend von einer bislang unbekannten Zeugin auf den Verkehrsunfall aufmerksam gemacht. Diese Zeugin wird nun durch die Polizei gesucht und gebeten sich telefonisch an das Verkehrskommissariat Minden unter der Rufnummer 0571 88660 zu wenden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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