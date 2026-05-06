POL-MI: E-Scooter Fahrer verletzt
Bad Oeynhausen (ots)
Im Zuge eines Verkehrsunfalls kam es am Dienstagnachmittag zu einer Kollision eines E-Scooter Fahrers mit einem PKW, wobei sich der Rollerfahrer leicht verletzte.
Ein 33-jähriger E-Scooter-Fahrer befuhr gegen 16:20Uhr die Tannenbergstraße in Fahrtrichtung Königstraße. Nach ersten Erkenntnissen, führte er die Fahrt über die Kreuzung geradeaus durch. Zeitgleich befand sich ein PKW-Fahrer (47) mit seinem VW auf der Königstraße und beabsichtigte mutmaßlich im genannten Kreuzungsbereich der Tannenbergstraße nach links abzubiegen.
Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Oeynhausener mit seinem E-Scooter stürzte. Der Mann beabsichtigte eigenständig einen Arzt aufzusuchen. Der VW-Fahrer aus Bad Oeynhausen verlieb unverletzt.
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