POL-MI: Rahdener ohne Führerschein unterwegs
Rahden (ots)
(FW) Die Polizei hat am Dienstagnachmittag einen Rahdener ohne Führerschein angehalten.
Demnach führte der 25-Jährige gegen 13:30 Uhr einen KIA an der Straße "Hohe Mühle", ohne im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Die Beamten stoppten den Mann und untersagten ihm die Weiterfahrt.
Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu.
Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeit:
Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke
Telefon: (0571) 8866-0
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell