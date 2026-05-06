Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rahdener ohne Führerschein unterwegs

Rahden (ots)

(FW) Die Polizei hat am Dienstagnachmittag einen Rahdener ohne Führerschein angehalten.

Demnach führte der 25-Jährige gegen 13:30 Uhr einen KIA an der Straße "Hohe Mühle", ohne im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Die Beamten stoppten den Mann und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu.

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