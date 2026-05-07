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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gasgrill gerät in Brand

Lübbecke (ots)

(FW) In Eilhausen ist es am Mittwochabend zu einem Brandgeschehen gekommen, nachdem ein Gasgrill Feuer fing.

So wurden Polizei und Feuerwehr gegen 13:00 Uhr zu einem Brand in der Nettelstedter Straße gerufen. Nachdem zunächst unklar war wie groß das Feuer ist, stellten die Einsatzkräfte beim Eintreffen fest, dass der 51-jährige Bewohner bereits versuchte einen in Brand geratenen Gasgrill mit einem Gartenschlauch zu löschen.

Die Feuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle. Neben dem Gasgrill wurde noch eine angrenzende PV-Anlage und eine Plane des Nachbargrundstückes beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wird als Brandursache von einem technischen Defekt am Gasgrill ausgegangen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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