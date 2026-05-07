Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gasgrill gerät in Brand

Lübbecke (ots)

(FW) In Eilhausen ist es am Mittwochabend zu einem Brandgeschehen gekommen, nachdem ein Gasgrill Feuer fing.

So wurden Polizei und Feuerwehr gegen 13:00 Uhr zu einem Brand in der Nettelstedter Straße gerufen. Nachdem zunächst unklar war wie groß das Feuer ist, stellten die Einsatzkräfte beim Eintreffen fest, dass der 51-jährige Bewohner bereits versuchte einen in Brand geratenen Gasgrill mit einem Gartenschlauch zu löschen.

Die Feuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle. Neben dem Gasgrill wurde noch eine angrenzende PV-Anlage und eine Plane des Nachbargrundstückes beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wird als Brandursache von einem technischen Defekt am Gasgrill ausgegangen.

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