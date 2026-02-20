Zollfahndungsamt München

ZOLL-M: Zollfahndung deckt bundesweiten Handel mit Schmuggelzigaretten und illegalem Wasserpfeifentabak auf. Mutmaßlicher Rädelsführer in Untersuchungshaft.

München / Sachsen / Mecklenburg-Vorpommern / Hessen / Nordrhein-Westfalen (ots)

Bei Mitgliedern einer syrischen Tätergruppierung durchsuchten am 10.02.2026 Zollfahnderinnen und Zollfahnder insgesamt 17 Wohnungen, Lagerstätten und Geschäftsräume von mutmaßlichen Lieferanten, Händlern und Abnehmern von Schmuggelzigaretten, illegalem Wasserpfeifentabak sowie unversteuerten E-Zigaretten (Vapes). Dabei konnten etwa 850 Stangen zu je 200 Stück Schmuggelzigaretten, 245 Kilogramm illegal hergestellter Wasserpfeifentabak und gut 200 Gramm Marihuana sowie zahlreiche Materialien für die Herstellung von Wasserpfeifentabak aufgefunden werden. Des Weiteren wurden elektronische Speichermedien, aber auch schriftliche Unterlagen sichergestellt.

Der im Verdacht stehende, mit Hauptwohnsitz in Kulmbach/Bayern gemeldete 23-jährige Hauptbeschuldigte konnte bereits am 08.02.2026 durch Beamte der Bundespolizei aufgrund einschlägig bestehenden Haftbefehls bei der Einreise aus Tschechien verhaftet werden. Der 23-jährige Syrer ist verdächtig, sich über einen längeren Zeitraum hinweg in großem Ausmaß unverzollte und unversteuerte Tabakwaren beschafft und an einen bundesweit etablierten Abnehmerkreis mit Gewinnerzielungsabsicht weiterverkauft zu haben. Bei der Tatausführung wirkte er in mehreren Fällen mit zwei weiteren Beschuldigten, einem 29-Jährigen aus Güstrow/Mecklenburg-Vorpommern sowie einem 30-Jährigen aus Happurg/Bayern, zusammen.

Seine Abnehmer hatte der 23-Jährige Hauptbeschuldigte vor allem in Chemnitz, Straubing und Hersbruck, wo ebenfalls umfangreiche Beweismittel sichergestellt werden konnten. Als seine potentiellen Lieferanten traten im Verlauf der Ermittlungen unter anderem zwei 29 und 43 Jahre alte Syrer aus Aschaffenburg/Bayern und Essen/Nordrhein-Westfalen in Erscheinung.

Die Ermittlungen wegen Verdachts der Steuerhehlerei richten sich gegen insgesamt 16 männliche Beschuldigte im Alter von 23 bis 43 Jahren. Den seit Juli 2025 entstandenen Steuerschaden schätzt der Zoll auf mehr als 500.000 Euro.

Über 160 Kräfte der Zollfahndungsämter München, Dresden, Essen und Hamburg sowie der Hauptzollämter Landshut, Schweinfurt, Nürnberg und Köln waren im Einsatz. Schutz-, Tabak- und Bargeldspürhunde unterstützten die Durchsetzung der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof ergangenen richterlichen Maßnahmen.

Der Zoll geht konsequent gegen Steuerhinterziehung und den illegalen Handel mit Tabakwaren vor. Der Schmuggel von Zigaretten schädigt nicht nur den Staatshaushalt, sondern untergräbt auch den fairen Wettbewerb und stärkt kriminelle Strukturen.

