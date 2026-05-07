Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

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Petershagen (ots)

(FW) Auf der Bundesstraße in Eldagsen ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall, bei welchem sich zwei Personen leicht verletzt haben.

Demnach befuhr ein 21-Jähriger gegen 15:45 Uhr mit seinem VW auf der B61 in Richtung Minden. Kurz vor dem Eldagser Wilhelmsweg kollidierte der Crafter aus bislang ungeklärter Ursache mit einem vorausfahrendem Volkswagen einer 28-Jährigen. Der Passat kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten.

Aufgrund der Wucht der Kollision zogen sich der Portaner sowie die Uchterin leichte Verletzungen zu. Sie wurden zwecks ambulanter Behandlung mittels Rettungswagen in das Johannes-Wesling-Klinikum gebracht. Während die Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten, war die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen für etwa eine Stunde voll gesperrt.

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