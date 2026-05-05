Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Sonderkontrollen der Wasserschutzpolizei in Germersheim

Germersheim (ots)

Am vergangenen Wochenende führte die Wasserschutzpolizei Germersheim gemeinsam mit weiteren Dienststellen umfangreiche Sonderkontrollen im Bereich Fischerei, Tier- und Naturschutz sowie der Sportbootschifffahrt durch.

An zwei Tagen waren mehrere Einsatzkräfte im Einsatz und führten 44 Kontrollen sowohl an Land als auch vom Wasser aus durch. Das Einsatzgebiet erstreckte sich auf dem Rhein von der französischen Grenze bis in den Altrhein bei Angelhof. Im Rahmen der Maßnahmen konnten mehrere Verstöße festgestellt werden. Neben der Aufklärung eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden unter anderem Anzeigen wegen Fischwilderei, Urkundenfälschung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. Verstöße gegen das Tierschutzgesetz wurden erfreulicherweise nicht festgestellt. Weitere Kontrollen in der Region sind geplant.

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