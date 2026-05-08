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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer nach Unfall geflohen

Porta Westfalica (ots)

(TB) Eine Unfallflucht vom vergangenen Montag in Porta Westfalica beschäftigt derzeit die Ermittler des Verkehrskommissariats. Ersten Informationen nach soll ein Busfahrer das Unfallgeschehen auf dem Kirchweg beobachtet haben. Von dem Zeugen erhofft sich die Polizei wertvolle Hinweise.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge querte gegen 14:50 Uhr ein Junge den Kirchweg in Höhe der Straße "Unter der Kirche". Als er sich mittig der Straße befand, wurde er von einem Auto erfasst. Hierdurch stürzte der 11-Jährige auf die Straße. Der unbekannte Autolenker setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Der Fahrer eines vor Ort befindlichen Busses bot dem Unfallopfer noch seine Hilfe an, welche das Kind aber ablehnte. Erst später wurde die Polizei und der Rettungsdienst verständigt. Der Junge konnte nach ambulanter Behandlung bereits vor Ort wieder entlassen werden.

Die hiesigen Ermittler erhoffen sich von dem Busfahrer sowie weiteren möglichen Zeugen Hinweise zum Unfallgeschehen sowie dem flüchtigen Verursacher. Unter der Rufnummer (0571) 8866-0 nehmen die Beamten der Verkehrskommissariats Hinweise entgegen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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