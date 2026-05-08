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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfälle mit E-Scootern beschäftigen die Polizei

Minden (ots)

(FW) In Minden kam es am Donnerstag zu zwei Unfällen mit der Beteiligung von E-Scootern, wobei sich zwei Personen leichte Verletzungen zuzogen.

Demnach fuhr zunächst gegen 17:00 Uhr eine 50-Jährige mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug auf der Königstraße in Richtung Minden. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die Mindenerin mit ihrem Gefährt, zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in das JWK Minden gebracht.

An der Zähringerallee ereignete sich gegen 21:20 Uhr ein weiterer Unfall mit einem Scooter. Hier fuhr ein 15-Jähriger zunächst mit dem Fahrzeug auf dem Fußgängerweg in Richtung Bärenkämpen. Kurz vor der Straße 'In den Bärenkämpen' kollidierte dieser mit einer 63-jährigen Fußgängerin. Während die Mindenerin stürzte und sich leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins JWK begab, zog sich der junge Mindener keine Verletzungen zu.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

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Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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