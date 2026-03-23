Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall - Lkw-Fahrer gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Steinfurter Straße / Wilhelmstraße;

Unfallzeit: 19.03.2026, 16.30 Uhr;

Bereits am vergangenen Donnerstag kam es gegen 16:30 Uhr auf der Steinfurter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Junge mit seinem Fahrrad die Steinfurter Straße in Fahrtrichtung Agathastraße. Zeitgleich bog ein Lkw mit Anhänger von der Wilhelmstraße auf die Steinfurter Straße in dieselbe Fahrtrichtung ab. Dabei kam der Lkw-Fahrer beim Abbiegen in die Fahrspur des Radfahrers. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 13-Jährige nach rechts aus, kollidierte mit einem Bordstein und stürzte. Durch den Sturz erlitt der Junge leichte Verletzungen. Der Lkw-Fahrer hielt nach dem Vorfall kurz an und sprach mit dem Jungen, setzte seine Fahrt jedoch anschließend fort. Auch ein bislang unbekannter Passant leistete Erste Hilfe. Der Lkw wird wie folgt beschrieben: weißes Führerhaus, am Steuer saß ein Mann mit grauen Haaren.

Die Polizei bittet den beteiligten Lkw-Fahrer, den bislang unbekannten Ersthelfer sowie weitere mögliche Zeugen, sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

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