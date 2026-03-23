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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Schule

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Brändströmstraße;

Tatzeit: zwischen 20.03.2026, 17.00 Uhr und 23.03.2026, 07.05 Uhr;

In ein Schulgebäude eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Gronau an der Brändströmstraße. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Innere der Schule. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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